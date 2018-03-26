Футболист «Краснодара» Смолов: Европейские топ-клубы не хотят брать русских игроков

Нападающий ФК «Краснодар» и национальной сборной Федор Смолов рассказал о том, что столкнулся с нежеланием зарубежных клубов приобретать футболистов из России

Смолов рассказал, что не рассматривает чемпионат мира как площадку для своего стартапа, несмотря на то что европейские клубы снова заинтересуются российскими игроками, если сборная удачно выступит на мундиале.

«Сейчас клубы уровня Лиги чемпионов не горят желанием нас брать. Я с этим столкнулся в трансферное окно. Предложения были, но только в аренду с правом выкупа. Если все хорошо — тебя оставят. На Западе считают, что у нас другой менталитет, мы не знаем язык, все закрытые, хмурые. А если не ставят в состав, то мы можем нахамить тренеру, поругаться с партнерами, нарушить спортивный режим», — рассказал форвард в интервью журналу Maxim Online.

По словам футболиста, это обычное дело, когда на просмотре тренер говорит: «Я не хочу видеть русского в своей команде. Не берите его».

В сезоне-2017/18 российской премьер-лиги форвард «Краснодара» забил 12 голов и занял первое место в гонке бомбардиров. Кроме того, в 2017 году нападающий отличился одним голом в Кубке конфедераций и забил четыре мяча в товарищеских матчах сборной России.