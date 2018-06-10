Серхио Рамос показал свой номер на базе Академии ФК «Краснодар»

Капитан футбольной сборной Испании Серхио Рамос показал комнату, где он будет жить во время чемпионата мира на базе в Краснодаре

Футболист опубликовал видео в своем инстаграме . В номере испанца находятся религиозные атрибуты, фотографии семьи — жены и детей, а также кадр с празднования победы в третьей Лиге чемпионов подряд.

Ранее Рамос опубликовал в инстаграме фотографию со своим портретом, который изобразили на стене краснодарской многоэтажки.

Как сообщали Юга.ру, сборная Испании 7 июня прибыла в столицу Кубани, где будет размещаться во время мундиаля. 9 июня «красные фурии» провели товарищеский матч с Тунисом на стадионе ФК «Краснодар».

На групповом этапе чемпионата мира, который стартует 14 июня, испанцы сыграют со сборными Португалии, Ирана и Марокко.