Собчак на встрече с Путиным потребовала амнистировать политзаключенных. Путин пообещал рассмотреть список

На состоявшейся в Кремле встрече Владимира Путина с кандидатами, баллотировавшимися на выборах президента РФ, Ксения Собчак попросила освободить 16 политзаключенных

Об этом сообщила представитель избирательного штаба Собчак Марина Литвинович. По ее словам, Собчак передала Путину список людей, преследуемых за их убеждения, и потребовать их освободить. Среди них — брат оппозиционера Алексея Навального Олег, отбывающий наказание за мошенничество и отмывание денег (ЕСПЧ признал приговор произвольным и необоснованным); журналист Александр Соколов, выступавший за проведение референдума и принятие закона, по которому граждане смогли бы оценивать работу президента — он был обвинен в экстремизме; студент Александр Эйвазов, рассказавший о нарушениях в суде после работы там; режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в совершении терактов; режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищении и другие.

Путин пообещал рассмотреть этот список, отметила Литвинович.