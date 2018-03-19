Собчак на встрече с Путиным потребовала амнистировать политзаключенных. Путин пообещал рассмотреть список

Вся Россия

Распечатать

На состоявшейся в Кремле встрече Владимира Путина с кандидатами, баллотировавшимися на выборах президента РФ, Ксения Собчак попросила освободить 16 политзаключенных

Об этом сообщила представитель избирательного штаба Собчак Марина Литвинович. По ее словам, Собчак передала Путину список людей, преследуемых за их убеждения, и потребовать их освободить. Среди них — брат оппозиционера Алексея Навального Олег, отбывающий наказание за мошенничество и отмывание денег (ЕСПЧ признал приговор произвольным и необоснованным); журналист Александр Соколов, выступавший за проведение референдума и принятие закона, по которому граждане смогли бы оценивать работу президента — он был обвинен в экстремизме; студент Александр Эйвазов, рассказавший о нарушениях в суде после работы там; режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в совершении терактов; режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищении и другие.

Путин пообещал рассмотреть этот список, отметила Литвинович.

В ночь на 18 марта Собчак выпустила видео с требованием амнистии для каждого политзаключенного.

Владимир Путин Ксения Собчак
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

На Кубани издадут полное собрание сочинений Виктора Захарченко в 18 томах
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Собчак на встрече с Путиным потребовала амнистировать политзаключенных. Путин пообещал рассмотреть список
«Повар Путина» возглавил собственный ресторанный бизнес вместо предполагаемого командира ЧВК Вагнера — СМИ
В Сочи заметили редких птиц — камышовую овсянку и черношейную поганку
Кубань получит на паллиативную помощь и лекарства 309 млн рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале