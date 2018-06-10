В Сочи завершился 29-й кинофестиваль «Кинотавр»

В Сочи 10 июня состоялась торжественная церемония закрытия 29-го российского фестиваля «Кинотавр»

Как и открытие кинофорума, она началась с традиционной звездной дорожки у Зимнего театра. Более 2 тыс. зрителей приветствовали Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Павла Деревянко, Авдотью Смирнову.

«На "Кинотавре" было показано 52 премьеры», — сказал ведущий церемонии закрытия Егор Корешков.

Гран-при фестиваля получил фильм уроженки Краснодара Наталии Мещаниновой «Сердце мира». Главный герой картины — ветеринар, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак.

Лучшей режиссерской работой признали ленту Григория Константинопольского «Русский бес».

По решению жюри Анна Слю (исполнительница главной роли в фильме «Подбросы» Ивана Твердовского) и Степан Девонин (лента Наталии Мещаниновой «Сердце мира») стали лучшими актерами.

Как сообщали Юга.ру, фильмом закрытия стала картина режиссера Веры Кричевской «Дело Собчака».