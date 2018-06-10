В Сочи завершился 29-й кинофестиваль «Кинотавр»

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 10 июня состоялась торжественная церемония закрытия 29-го российского фестиваля «Кинотавр»

Как и открытие кинофорума, она началась с традиционной звездной дорожки у Зимнего театра. Более 2 тыс. зрителей приветствовали Сергея Безрукова,  Дмитрия Дюжева, Павла Деревянко, Авдотью Смирнову.

«На "Кинотавре" было показано 52 премьеры», — сказал ведущий церемонии закрытия Егор Корешков.

Гран-при фестиваля получил фильм  уроженки Краснодара Наталии Мещаниновой «Сердце мира». Главный герой картины — ветеринар, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак.

Лучшей режиссерской работой признали ленту Григория Константинопольского «Русский бес».

По решению жюри Анна Слю (исполнительница главной роли в фильме «Подбросы» Ивана Твердовского) и Степан Девонин (лента Наталии Мещаниновой «Сердце мира») стали лучшими актерами.

Как сообщали Юга.ру, фильмом закрытия стала картина режиссера Веры Кричевской «Дело Собчака».

Кино Сочи Фестивали
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи завершился 29-й кинофестиваль «Кинотавр»
ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ
В Тихорецком районе в ДТП погибли пять человек и пострадал подросток
В Крыму при столкновении автобуса и иномарки погибла девушка, еще четыре человека пострадали
Женщина пыталась незаконно провезти из Дагестана в Азербайджан полкилограмма драгоценных украшений
В Грозном национальными танцами встретили сборную Египта по футболу

Лента новостей

Фоторепортажи

Сборная Испании обыграла Тунис в Краснодаре

Фоторепортаж

Статьи

«Этой куклы не должно быть в природе»

Интересная профессия: кукольник

Статьи

Пенсия в один клик

Рассказываем, как управлять пенсионными накоплениями онлайн

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале