Акция за освобождение режиссера Олега Сенцова прошла в Ростове

Ростовская область

Распечатать

В Ростове активисты «Открытой России» вышли на улицы города с плакатами в поддержку приговоренного к 20 годам колонии украинского режиссера Олега Сенцова

2 июня активист Эдуард Николаев подал уведомление о проведении группового пикета в парке «Дружба» с требованием освободить Олега Сенцова.

Как сообщили в партии, Николаеву было отказано из-за мер безопасности перед ЧМ, не разрешили выйти и на Левенцовке, где проходили два последних митинга сторонников Алексея Навального.

«Разобрали все разрешенное городским постановлением время с 7:00 и до 17:00. Моя позиция была в том, что районные власти должны дать согласование в Парке. Я готов дойти до Страсбурга, и полученную компенсацию направить на поддержку политзаключенных», — приводятся слова Эдуарда Николаева в группе «Открытой России» в Facebook.

В итоге активисты вышли на улицы города с плакатами в поддержку режиссера, отбывающего 20-летний срок по обвинению в терроризме.

Глобальная акция в защиту Олега Сенцова проходила 1–3 июня. По информации организаторов, к ней присоединились 78 городов мира. 

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Осужденный требует освобождения 64 украинских политзаключенных в России.

Как сообщали Юга.ру, Северо-Кавказский окружной военный суд в 2015 году в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении украинского режиссера Олега Сенцова по делу о подготовке терактов в Крыму.

По совокупности преступлений Сенцов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в создании террористического сообщества и руководстве им, в двух террористических актах и приготовлении еще одного теракта, в покушении на приобретение взрывных устройств, в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой.

Сенцов не признал себя виновным и назвал дело политическим и сфабрикованным. На Украине Сенцова считают политзаключенным и требуют немедленно освободить. За освобождение режиссера также выступают российские правозащитники и деятели культуры.

политика Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Представители семьи Романовых сообщили, что спокойно относятся к «безумию госпожи Поклонской»
В Сочи в вольерный комплекс выпустят леопарда из «Сафари-парка» Геленджика
В Краснодаре запретят остановку машин на участке Кубанской Набережной
В Краснодаре объявили в розыск подозреваемого в убийстве продавщицы
На курорте «Роза Хутор» запустили программу с квестами и викторинами «Детская горная академия»
Донские казаки во время ЧМ пообещали обращать внимание полиции на целующихся мужчин

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале