Акция за освобождение режиссера Олега Сенцова прошла в Ростове

В Ростове активисты «Открытой России» вышли на улицы города с плакатами в поддержку приговоренного к 20 годам колонии украинского режиссера Олега Сенцова

2 июня активист Эдуард Николаев подал уведомление о проведении группового пикета в парке «Дружба» с требованием освободить Олега Сенцова.

Как сообщили в партии, Николаеву было отказано из-за мер безопасности перед ЧМ, не разрешили выйти и на Левенцовке, где проходили два последних митинга сторонников Алексея Навального.



«Разобрали все разрешенное городским постановлением время с 7:00 и до 17:00. Моя позиция была в том, что районные власти должны дать согласование в Парке. Я готов дойти до Страсбурга, и полученную компенсацию направить на поддержку политзаключенных», — приводятся слова Эдуарда Николаева в группе «Открытой России» в Facebook.

В итоге активисты вышли на улицы города с плакатами в поддержку режиссера, отбывающего 20-летний срок по обвинению в терроризме.

Глобальная акция в защиту Олега Сенцова проходила 1–3 июня. По информации организаторов, к ней присоединились 78 городов мира.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Осужденный требует освобождения 64 украинских политзаключенных в России.

Как сообщали Юга.ру, Северо-Кавказский окружной военный суд в 2015 году в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении украинского режиссера Олега Сенцова по делу о подготовке терактов в Крыму.

По совокупности преступлений Сенцов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в создании террористического сообщества и руководстве им, в двух террористических актах и приготовлении еще одного теракта, в покушении на приобретение взрывных устройств, в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой.

Сенцов не признал себя виновным и назвал дело политическим и сфабрикованным. На Украине Сенцова считают политзаключенным и требуют немедленно освободить. За освобождение режиссера также выступают российские правозащитники и деятели культуры.