Фильм-победитель «Кинотавра» краснодарки Мещаниновой получил три награды
В Зимнем театре Сочи 10 июня состоялась торжественная церемония закрытия 29-го российского фестиваля «Кинотавр»
Обладательницей Гран-при стала уроженка Краснодара, режиссера Наталия Мещанинова.
«Спасибо большое, мы очень волнуемся», — сказала режиссер со сцены во время вручения награды.
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Как сообщали Юга.ру, главный приз фестиваля получил фильм Мещаниновой «Сердце мира». Критики в кулуарах фестиваля назвали работу Мещаниновой интересной, оригинальной и трогательной.
Герой картины — ветеринар, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак. Главную роль исполнил Степан Девонин, в итоге его признали лучшим актером «Кинотавра». В фильме также сыграли Дмитрий Поднозов, Яна Секте, Витя Ободков и другие.
Кроме того, фильм «Сердце мира» получил награду Гильдии киноведов и кинокритиков имени Даниила Дондурея.
Наталия Мещанинова родилась в Краснодаре. В 2005 году окончила Краснодарский государственный институт культуры, получила специальность режиссера кино и телевидения. По ее сценариям сняли такие фильмы, как «Аритмия», «Еще один год» и «Комбинат "Надежда"», а также несколько документальных лент. Она работала телережиссером на «Новом телевидении Кубани». В прошлом году Мещанинова выпустила свою первую книгу рассказов.
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