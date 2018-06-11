Фильм-победитель «Кинотавра» краснодарки Мещаниновой получил три награды

В Зимнем театре Сочи 10 июня состоялась торжественная церемония закрытия 29-го российского фестиваля «Кинотавр»

«Спасибо большое, мы очень волнуемся», — сказала режиссер со сцены во время вручения награды.

Как сообщали Юга.ру, главный приз фестиваля получил фильм Мещаниновой «Сердце мира». Критики в кулуарах фестиваля назвали работу Мещаниновой интересной, оригинальной и трогательной.

Герой картины — ветеринар, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак. Главную роль исполнил Степан Девонин, в итоге его признали лучшим актером «Кинотавра». В фильме также сыграли Дмитрий Поднозов, Яна Секте, Витя Ободков и другие.

Кроме того, фильм «Сердце мира» получил награду Гильдии киноведов и кинокритиков имени Даниила Дондурея.