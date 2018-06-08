В краснодарской школе № 78 открыли спортивно-игровую площадку

В Краснодаре на территории школы № 78 на улице Ростовской, 14 построили спортивную площадку с искусственным покрытием

В начале июня на площадке площадью около 1,1 тыс. кв. метров провели капремонт — обустроили специальные поля для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и другие игровые виды спорта. Кроме того, благоустроена прилегающая территория, заасфальтированы дорожки и тротуары, сделано освещение площадки.

По периметру площадки у школы № 78 установили ограждение, на ее территории появились баскетбольные щиты, ворота для мини-футбола, волейбольные стойки, девять уличных тренажеров, тройной турник, шведская стенка и брусья.

Всего в рамках капремонта на май — июнь на бетонное основание игровых площадок уложили современное спортивное покрытие толщиной 10 мм, нанесли разметку для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол.