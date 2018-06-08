В краснодарской школе № 78 открыли спортивно-игровую площадку
В Краснодаре на территории школы № 78 на улице Ростовской, 14 построили спортивную площадку с искусственным покрытием
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В начале июня на площадке площадью около 1,1 тыс. кв. метров провели капремонт — обустроили специальные поля для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и другие игровые виды спорта. Кроме того, благоустроена прилегающая территория, заасфальтированы дорожки и тротуары, сделано освещение площадки.
По периметру площадки у школы № 78 установили ограждение, на ее территории появились баскетбольные щиты, ворота для мини-футбола, волейбольные стойки, девять уличных тренажеров, тройной турник, шведская стенка и брусья.
Всего в рамках капремонта на май — июнь на бетонное основание игровых площадок уложили современное спортивное покрытие толщиной 10 мм, нанесли разметку для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол.
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До конца года в Краснодаре планируют провести капремонт площадок в лицее № 64 и сквере Дружбы народов, а также построить многофункциональную спортплощадку на улице Димитрова, 127. По двум адресам установят типовые комплексы уличных тренажеров, сообщили в пресс-службе администрации города.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре подобрали четыре участка под площадки для строительства новых малобюджетных быстровозводимых спорткомплексов в шаговой доступности.
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