В Краснодаре выбрали пять участков под строительство спорткомплексов

Краснодарский край

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В разных микрорайонах Краснодара отобрали земельные участки, на которых возведут спортивные комплексы

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Мэр Краснодара Евгений Первышов провел совещание, на котором обсудили вопросы создания новых спортивных объектов в шаговой доступности, которые можно построить в рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта».

Заместитель главы Краснодара Сергей Лузинов сообщил, что в разных частях города, в основном в спальных микрорайонах отобрали пять муниципальных участков земли, на которых можно построить спорткомплексы, спортзалы и бассейн. Они располагаются по адресам:

  • улица Фадеева, 421/1 — участок площадью около 2,5 тыс. кв. метров под спортзал для художественной гимнастики и прыжков на батуте;
  • улица Анны Ахматовой, 14 — участок площадью 11, 3 тыс. кв. метров под бассейн;
  • улица Вавилова, 37 — участок площадью более 11 тыс. кв. метров под спортзал для игровых видов спорта и единоборств;
  • улица 70-летия Октября, 10/1 — участок площадью 3,2 тыс. кв. метров под спортзал для единоборств и бокса;
  • станица Старокорсунская, улица Красная, 1 — участок площадью более 18 тыс. кв. метров под спортивный зал для игровых видов спорта.
© Графика пресс-службы администрации Краснодара
© Графика пресс-службы администрации Краснодара
© Графика пресс-службы администрации Краснодара
© Графика пресс-службы администрации Краснодара

Ранее состоялся рабочий объезд совместно с заместителем министра физкультуры и спорта Кубани Вячеславом Никитиным, во время которого рассмотрели возможность строительства новых спортобъектов на этих участках. После подготовки необходимых документов и проектов они могут попасть в краевую программу на 2019 год, передает пресс-служба администрации Краснодара.

«Земельные участки есть, теперь нужно двигаться дальше, готовить необходимую документацию для получения финансирования», — заключил глава города.

Как сообщали Юга.ру, 12 мая Евгений Первышов сыграл с жителями города в пляжный волейбол на новой площадке в Юбилейном микрорайоне.

Евгений Первышов Краснодар Спортивное строительство Строительство
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