В Краснодаре выбрали пять участков под строительство спорткомплексов

В разных микрорайонах Краснодара отобрали земельные участки, на которых возведут спортивные комплексы

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Мэр Краснодара Евгений Первышов провел совещание, на котором обсудили вопросы создания новых спортивных объектов в шаговой доступности, которые можно построить в рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта». Заместитель главы Краснодара Сергей Лузинов сообщил, что в разных частях города, в основном в спальных микрорайонах отобрали пять муниципальных участков земли, на которых можно построить спорткомплексы, спортзалы и бассейн. Они располагаются по адресам: улица Фадеева, 421/1 — участок площадью около 2,5 тыс. кв. метров под спортзал для художественной гимнастики и прыжков на батуте;

улица Анны Ахматовой, 14 — участок площадью 11, 3 тыс. кв. метров под бассейн;

улица Вавилова, 37 — участок площадью более 11 тыс. кв. метров под спортзал для игровых видов спорта и единоборств;

улица 70-летия Октября, 10/1 — участок площадью 3,2 тыс. кв. метров под спортзал для единоборств и бокса;

станица Старокорсунская, улица Красная, 1 — участок площадью более 18 тыс. кв. метров под спортивный зал для игровых видов спорта.