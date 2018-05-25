В 77 школах Краснодара откроют летние лагеря

Мэр Краснодара Евгений Первышов 24 мая провел заседание городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков летом 2018 года

Директор департамента образования Алексей Некрасов сообщил, что на базе 77 школ будут работать лагеря с дневным пребыванием, их смогут посетить более 10 тыс. детей. Дополнительно во всех 90 школах откроют тематические творческие и спортивные площадки.

В молодежный лагерь «Дубрава» в Северском районе отправятся около 600 подростков из Краснодара, детский оздоровительный центр «Краснодарская смена» в Анапе и комплексный спортивно-оздоровительный центр «Ольгинка» примут 1 тыс. 680 детей.

В клубах и библиотеках Краснодара организуют летние видеогостиные. Во всех округах запустят проект «Кино нашего двора», в рамках которого запланированы 12 кинопоказов.

Кроме того, запланированы детские экспедиции, однодневные туристические походы и слеты и профильные смены в здравницах на побережье Черного моря, в которых примут участие около 11 тыс. детей. Около 4 тыс. детей направят на оздоровительный отдых, еще 1 тыс. подростков сможет посетить в краснодарской бальнеолечебнице.

В летний период в краевом центре планируется трудоустроить 6 тыс. подростков, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.