В Краснодаре восстановят щиты и кольца на баскетбольных площадках в сквере Дружбы народов

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил обеспечить необходимым оборудованием спортивные площадки в сквере Дружбы народов

«Площадки для уличного баскетбола в сквере Дружбы народов всегда пользовались большой популярностью. В последнее время получаю много обращений от жителей, что они не работают. Это необходимо исправить. Площадки нужно восстановить в максимально короткие сроки, в первую очередь повесить щиты и кольца», — сказал Первышов.

Сейчас площадки закрыты и не используются. На них отсутствуют все кольца и щиты, повреждены ограждения, разрушено травмобезопасное покрытие.

Глава краевого центра отметил, что капитальный ремонт площадок действительно назрел, здесь нужно новое искусственное покрытие, которое должно быть качественным и долговечным. Необходимо также привести в порядок раздевалки.

Начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников рассказал, что сейчас выбирают подрядчика для проведения работ. После заключения муниципального контракта все работы выполнят.

«Обновление площадок можно выполнить поэтапно. Но сначала нужно сделать кольца, восстановить щиты и разметку, чтобы уже можно было пользоваться площадками», — пояснил мэр.

Он добавил, что это важно сделать к началу лета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.