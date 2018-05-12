Мэр Краснодара сыграл в пляжный волейбол с жителями Юбилейного микрорайона

В Краснодаре 12 мая провели церемонию открытия новой спортивной площадки в Рождественском парке в Юбилейном микрорайоне

На новой площадке стартовал открытый турнир города по пляжному волейболу, который завершится 13 мая. Его участниками стали 24 команды из семи городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и другие города Кубани и Дона.

На церемонии открытия команда администрации Краснодара во главе с мэром города Евгением Первышовым провела товарищеский матч с командой жителей Юбилейного микрорайона, в составе которой выступил серебряный призер Олимпиады, бывший гендиректор краснодарского ВК «Динамо» Руслан Олихвер. В итоге команда городской администрации одержала победу со счетом 17:15.

Площадку для пляжного волейбола построили по инициативе жителей микрорайона вместе с депутатом краевого Заксобрания Батырбием Тутаришевым и администрацией Красндара. Размер площадки— 15 на 43 метра, покрытие сделано из мелкого песка, необходимого по нормам для занятий пляжным волейболом.

Площадка будет ежедневно работать с 10:00 до 21:00. На ней будут проводить соревнования, тренировки. Воспользоваться площадкой смогут все желающие, для этого следует обратиться в администрацию Рождественского парка, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Во время строительства спортплощадки сделали водоотвод, по ее периметру установили ограждение, кабинки для переодевания и технических нужд, а также скамейки. Приобретено специальное оборудование для игры — мячи, сетки, столбы и заградительные сетки с антеннами по краям, чтобы визуально ограничить игровое поле. Планируется устроить освещение по периметру площадки, оборудовать душевые кабины и установить видеокамеры.