ВЦИОМ: 11% россиян верят в победу сборной России на чемпионате мира
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования, посвященного чемпионату мира по футболу 2018 года в России
Трансляции матчей мундиаля собираются смотреть 52% опрошенных, из них 20% собираются смотреть практически все игры: 29% — среди мужчин и 91% — среди постоянных болельщиков, 32% — поединки с участием сборной России, из которых футболом интересуется половина опрошенных.
За сборную России будут болеть 79% зрителей. Помимо нее россияне симпатизируют командам Германии (15%), Бразилии (15%) и Испании (9%), говорится на сайте ВЦИОМ.
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20% опрошенных верят, что команда Станислава Черчесова выйдет в 1/8 турнира, 14% ждут, что россияне продержатся до 1/4 финала, 11% ожидают выхода в полуфинал, а 6% — в финал. При этом 11% респондентов верят, что Россия станет чемпионом мира, а 19% не надеются на выход команды из группы.
Компания Wanta Group проанализировала то, что респонденты отвечали на вопрос об их любимых российских футболистах, и невербальные неосознаваемые реакции, то есть сопоставили слова опрошенных и их чувства, возникшие при виде фотографий игроков.
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Итоги нейротеста показали, что россиянам больше всего симпатичен образ Юрия Жиркова, при этом в рейтинге популярности ВЦИОМ он оказался третьим. Лидер опроса Игорь Акинфеев занял третье место по результатам анализа реакций, а Федор Смолов в обоих исследованиях сохранил второе место.
Как сообщали Юга.ру, накануне ФИФА представила рейтинг национальных команд, в котором сборная России обновила свой антирекорд, опустившись на 70-е место и став худшей командой ЧМ-2018.
Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе подопечные Черчесова сыграют со сборными Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.
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