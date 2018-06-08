ВЦИОМ: 11% россиян верят в победу сборной России на чемпионате мира

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования, посвященного чемпионату мира по футболу 2018 года в России

Трансляции матчей мундиаля собираются смотреть 52% опрошенных, из них 20% собираются смотреть практически все игры: 29% — среди мужчин и 91% — среди постоянных болельщиков, 32% — поединки с участием сборной России, из которых футболом интересуется половина опрошенных. За сборную России будут болеть 79% зрителей. Помимо нее россияне симпатизируют командам Германии (15%), Бразилии (15%) и Испании (9%), говорится на сайте ВЦИОМ.

20% опрошенных верят, что команда Станислава Черчесова выйдет в 1/8 турнира, 14% ждут, что россияне продержатся до 1/4 финала, 11% ожидают выхода в полуфинал, а 6% — в финал. При этом 11% респондентов верят, что Россия станет чемпионом мира, а 19% не надеются на выход команды из группы. Компания Wanta Group проанализировала то, что респонденты отвечали на вопрос об их любимых российских футболистах, и невербальные неосознаваемые реакции, то есть сопоставили слова опрошенных и их чувства, возникшие при виде фотографий игроков.

Итоги нейротеста показали, что россиянам больше всего симпатичен образ Юрия Жиркова, при этом в рейтинге популярности ВЦИОМ он оказался третьим. Лидер опроса Игорь Акинфеев занял третье место по результатам анализа реакций, а Федор Смолов в обоих исследованиях сохранил второе место.