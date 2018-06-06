В Краснодаре нашли старую мостовую и деревянные шпалы при ремонте моста на Офицерской

Краснодарский край

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Во время ремонта моста на улице Офицерской рабочие обнаружили артефакты

Об этом сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в фейсбуке.

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«Уже найдены артефакты — старая булыжная мостовая и деревянные шпалы, когда-то здесь ходил трамвай — совсем по другой части, не там, где теперь», — рассказал Вербицкий.

Как сообщали Юга.ру, ремонт путепровода на Офицерской стал продолжением проекта по реконструкции Зиповского кольца в Т-образный перекресток. Работы начались в конце апреля. В конце мая завершился демонтаж зеленых островов на кольце. 3 июня начала действовать новая схема движения на пересечении улицы Офицерской и Ростовского шоссе, что вызвало десятибалльные пробки.

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Ранее стало известно, что срок ремонта Офицерского моста сократят на 20 дней, модернизацию перекрестка планируют завершить к 10 августа. Для этого подрядчик перешел на круглосуточный режим работы.

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