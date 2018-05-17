В Краснодаре новая схема движения в районе Зиповского кольца начнет действовать в июне

В Краснодаре в июне на пересечении улицы Офицерской и Ростовского шоссе планируют полностью завершить работы по преобразованию кольцевого пересечения в Т‑образный перекресток

Сейчас работы выполнены на 65%. Заместитель директора субподрядной организации УК «Веста» Роман Артеменко сообщил, что к 17 мая на перекрестке завершили демонтаж частей двух зеленых островков для расширения проезжей части. На первом освобожденном участке уже уложили два слоя асфальта, на втором эти работы — в процессе. По словам Артеменко, к 18 апреля демонтажные работы в рамках организации Т‑образного перекрестка полностью завершат.

На следующем этапе перекресток улицы Офицерской и Ростовского шоссе, включая участки, освобожденные от зеленых островков, полностью заасфальтируют. Сначала на проезжей части проведут фрезеровку — снимут старое асфальтовое покрытие, затем уложат новые слои асфальтобетона.

В связи с предстоящим изменением организации дорожного движения на перекрестке уже перенесли коммуникации и опоры, а также переключили троллейбусные линии.

Планируется, что оставшиеся после демонтажа участки зеленых островков соединят, огородят бордюрами и благоустроят. На завершающем этапе на перекрестке отрегулируют светофоры и нанесут новую дорожную разметку. Все работы по изменению Зиповского кольца собираются завершить к концу мая.

Мэр Евгений Первышов заявил, что в первых числах июня необходимо полностью перейти на новую схему организации дорожного движения на перекрестке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов добавил, что в дальнейшем начнут ремонт путепровода на улице Офицерской. Для проведения работ потребуется частично перекрывать проезжую часть по сторонам путепровода. В ближайшее время опубликуют график проведения работ и ограничения движения.