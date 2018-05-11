В Краснодаре завершают демонтаж зеленых островов на Зиповском кольце

В Краснодаре продолжается изменение кольцевой развязки по улице Офицерской и Ростовскому шоссе на Т-образный перекресток

«Сейчас ведутся работы на треугольном островке — демонтаж самого зеленого островка, разработка грунта и устройство новых слоев дорожной одежды на участке площадью около 400 кв. метров», — сказал Архипов.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что выполнены разработка грунта, демонтаж бордюров, устройство основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на кольце.

После этого надо будет создать два островка безопасности по 40 кв. метров, переключить светофоры и перенести троллейбусную контактную сеть. Генеральный подрядчик — ООО фирма «Дортранссервис», работы ведет субподрядная организация — ООО «Управляющая компания «Веста».

Работы на кольце начались 29 апреля, завершить их планируют в августе. Изменится конфигурация перекрестка — остров уменьшат и сделают треугольником, второй остров на улице Офицерской ближе к Колхозной уберут полностью, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, глава Краснодара Евгений Первышов поручил перестроить Зиповское кольцо, чтобы улучшить пропускную способность перекрестка. Проработку проекта вели профильные подразделения администрации города с ноября прошлого года.