Власти Краснодара назвали причину десятибалльной пробки в районе Зиповского кольца
Заторы на дорогах Краснодара 4 июня возникли из-за перекрытия двух из четырех полос на обеих сторонах путепровода на улице Офицерской
Накануне начался первый этап ремонта путепровода. Подрядчик приступил к работам после завершения реконструкции Зиповского кольца в Т-образный перекресток. Утром 4 июня в районе проведения работ образовались десятибалльные пробки.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов объяснил, что путепровод по улице Офицерской давно нуждался в ремонте. По одному из самых загруженных въездных маршрутов проезжают около 40 тыс. машин сутки.
«Проведение работ летом, когда снижается дорожный трафик, — единственная возможность, когда осложнения можно минимизировать. Конечно, перекрытие фактически половины путепровода для движения серьезно ухудшило дорожную ситуацию в этой части города. Сами работы займут больше двух месяцев, и в это время задача подрядчика — работать максимально быстро», — сказал Архипов.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства совместно с ГИБДД проводят анализ дорожной обстановки, чтобы принять меры по улучшению ситуации.
Для водителей разработали схемы организации дорожного движения на время ремонта, они опубликованы на сайте администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, работы по модернизации Зиповского кольца стартовали в конце апреля. Ремонт путепровода на Офицерской стал продолжением проекта по реконструкции кольца в Т-образный перекресток.
3 июня начала действовать новая схема движения на пересечении улицы Офицерской и Ростовского шоссе. Полностью работы планируется завершить в августе.
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