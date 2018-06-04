Власти Краснодара назвали причину десятибалльной пробки в районе Зиповского кольца

Заторы на дорогах Краснодара 4 июня возникли из-за перекрытия двух из четырех полос на обеих сторонах путепровода на улице Офицерской

Накануне начался первый этап ремонта путепровода. Подрядчик приступил к работам после завершения реконструкции Зиповского кольца в Т-образный перекресток. Утром 4 июня в районе проведения работ образовались десятибалльные пробки.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов объяснил, что путепровод по улице Офицерской давно нуждался в ремонте. По одному из самых загруженных въездных маршрутов проезжают около 40 тыс. машин сутки.

«Проведение работ летом, когда снижается дорожный трафик, — единственная возможность, когда осложнения можно минимизировать. Конечно, перекрытие фактически половины путепровода для движения серьезно ухудшило дорожную ситуацию в этой части города. Сами работы займут больше двух месяцев, и в это время задача подрядчика — работать максимально быстро», — сказал Архипов.