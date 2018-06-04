Власти Краснодара назвали причину десятибалльной пробки в районе Зиповского кольца

Краснодарский край

Распечатать

Заторы на дорогах Краснодара 4 июня возникли из-за перекрытия двух из четырех полос на обеих сторонах путепровода на улице Офицерской

Накануне начался первый этап ремонта путепровода. Подрядчик приступил к работам после завершения реконструкции Зиповского кольца в Т-образный перекресток. Утром 4 июня в районе проведения работ образовались десятибалльные пробки.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов объяснил, что путепровод по улице Офицерской давно нуждался в ремонте. По одному из самых загруженных въездных маршрутов проезжают около 40 тыс. машин сутки.

«Проведение работ летом, когда снижается дорожный трафик, — единственная возможность, когда осложнения можно минимизировать. Конечно, перекрытие фактически половины путепровода для движения серьезно ухудшило дорожную ситуацию в этой части города. Сами работы займут больше двух месяцев, и в это время задача подрядчика — работать максимально быстро», — сказал Архипов.

Читайте также:

Департамент транспорта и дорожного хозяйства совместно с ГИБДД проводят анализ дорожной обстановки, чтобы принять меры по улучшению ситуации.

Для водителей разработали схемы организации дорожного движения на время ремонта, они опубликованы на сайте администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, работы по модернизации Зиповского кольца стартовали в конце апреля. Ремонт путепровода на Офицерской стал продолжением проекта по реконструкции кольца в Т-образный перекресток.

3 июня начала действовать новая схема движения на пересечении улицы Офицерской и Ростовского шоссе. Полностью работы планируется завершить в августе.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Двух пьяных пилотов «Победы» сняли с рейса до Махачкалы
В Крыму на берегу водохранилища бездомный убил отдыхающего
Власти Краснодара назвали причину десятибалльной пробки в районе Зиповского кольца
В Южной Осетии кто-то проник на территорию рыбхозяйства и выпустил фермерскую форель в реку
Бенни Бенасси и Кубанский казачий хор выступят на фестивале болельщиков в Сочи
В Сочи у свидетелей Иеговы изъяли здание для богослужений и земельный участок

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале