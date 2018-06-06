В Краснодаре ремонт моста на Офицерской обещали завершить на 20 дней раньше срока

В Краснодаре подрядчик планирует завершить ремонт Офицерского путепровода к 10 августа

Мэр города Евгений Первышов в ночь с 5 на 6 июня провел рабочий объезд ремонтируемых участков улиц. По его словам, на мосту по улице Офицерской работы будут вестись в три смены. Подрядчик утверждает, что успеет завершить работы на 20 дней раньше срока — 10 августа, а к 20 июля восстановит движение по всем полосам на выезд из города.

«Офицерский путепровод в этой части Краснодара — основной путь для въезда в центр и выезда из города. Конечно, работы необходимы, и их нужно выполнить, но при этом мы видим, насколько серьезные сложности для движения создало перекрытие двух полос по каждой из сторон. Даже ночью есть заторы. После проведенного анализа нужно буквально на каждый день распланировать задачи и контролировать их выполнение. Работать в три смены — с реальной постоянной загрузкой. Сроки сжатые, подрядчик подтверждает возможность завершить все работы на путепроводе к 10 августа. А еще раньше — к 20 июля восстановить движение по всем полосам на выезд из города. Теперь предстоит четко выполнить эту задачу», — сказал мэр.