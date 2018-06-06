В Краснодаре ремонт моста на Офицерской обещали завершить на 20 дней раньше срока
В Краснодаре подрядчик планирует завершить ремонт Офицерского путепровода к 10 августа
Мэр города Евгений Первышов в ночь с 5 на 6 июня провел рабочий объезд ремонтируемых участков улиц. По его словам, на мосту по улице Офицерской работы будут вестись в три смены. Подрядчик утверждает, что успеет завершить работы на 20 дней раньше срока — 10 августа, а к 20 июля восстановит движение по всем полосам на выезд из города.
«Офицерский путепровод в этой части Краснодара — основной путь для въезда в центр и выезда из города. Конечно, работы необходимы, и их нужно выполнить, но при этом мы видим, насколько серьезные сложности для движения создало перекрытие двух полос по каждой из сторон. Даже ночью есть заторы. После проведенного анализа нужно буквально на каждый день распланировать задачи и контролировать их выполнение. Работать в три смены — с реальной постоянной загрузкой. Сроки сжатые, подрядчик подтверждает возможность завершить все работы на путепроводе к 10 августа. А еще раньше — к 20 июля восстановить движение по всем полосам на выезд из города. Теперь предстоит четко выполнить эту задачу», — сказал мэр.
Главный инженер подрядной организации ООО «СтройЮгРегион» Иван Дейнега рассказал Первышову, что в первые дни ремонта строители сняли слои старого асфальта, демонтировали участки покрытия, оголили несущие конструкции деформационных швов. Стал понятен объем работы и то, в какие сроки можно ее выполнить, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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Как сообщали Юга.ру, ремонт путепровода на Офицерской стал продолжением проекта по реконструкции Зиповского кольца в Т-образный перекресток. Работы стартовали в конце апреля. Новая схема движения на пересечении улицы Офицерской и Ростовского шоссе начала действовать 3 июня. Модернизацию перекрестка планируют завершить в августе.
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