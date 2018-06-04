Донские казаки во время ЧМ пообещали обращать внимание полиции на целующихся мужчин

В Ростове более 300 казаков будут помогать полиции охранять порядок во время ЧМ-2018 по футболу. Они обещают не бить нагайками болельщиков, но будут обращать внимание полиции на целующихся представителей ЛГБТ

Как писали Юга.ру, к охране чемпионата мира по футболу в Ростове привлекут казаков, в том числе конников. В дни матча для гостей будут проведены конные разводы, чтобы туристы смогли посмотреть ритуал заступления на службу.

«Если двое мужчин будут целоваться на Чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции, — рассказал проекту «Настоящее время» Олег Баранников, начальник управления по организации и координации деятельности казачьих дружин. — Для нас ценности — это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом».

Ростовские казаки утверждают, что при охране порядка будут безоружны и нагайки оставят дома.

Юга.ру сообщали, что на акции 5 мая «Он нам не царь» в Москве произошла драка между участниками митинга и оказавшимися там неизвестными людьми в казачьей форме. Отмечалось, что казаки были вооружены нагайками.

Отметим, что к ЧМ-2018 в России выпустили памятку для иностранных болельщиков — геев. В руководстве даются советы о соблюдении осторожности в любых местах, которые не рассматриваются как дружественные ЛГБТ‑сообществу.

В оргкомитете чемпионата мира по футболу 2018 года рассказали, что в России болельщикам-гомосексуалам разрешат целоваться, но «в общепринятых нормах», а британцам можно будет взять радужные флаги на стадионы ЧМ-2018.

В ответ на это депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать экспериментальный отряд при МВД России, занимающийся пресечением нарушений в области морали и нравственности. Предложение осталось словами.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).

Для иностранных болельщиков с 4 июня открыт безвизовый режим въезда на территорию страны во время ЧМ-2018.