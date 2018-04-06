В России на время ЧМ-2018 предложили создать полицию нравов

В России на время чемпионата мира по футболу предложили создать экспериментальный отряд при МВД России, занимающийся пресечением нарушений в области морали и нравственности

Обращение 9 апреля планируют передать министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Группы полицейских должны будут заниматься борьбой с профессиональными попрошайками, карманниками и вовлеченными в занятия проституцией. По мнению автора инициативы, эти проявления могут негативно сказаться на имидже России, сообщает RT.

Отряд предложили сформировать из патриотически настроенной молодежи.