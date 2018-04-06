В России на время ЧМ-2018 предложили создать полицию нравов
В России на время чемпионата мира по футболу предложили создать экспериментальный отряд при МВД России, занимающийся пресечением нарушений в области морали и нравственности
Обращение 9 апреля планируют передать министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Группы полицейских должны будут заниматься борьбой с профессиональными попрошайками, карманниками и вовлеченными в занятия проституцией. По мнению автора инициативы, эти проявления могут негативно сказаться на имидже России, сообщает RT.
Отряд предложили сформировать из патриотически настроенной молодежи.
Как сообщали Юга.ру, директор организации Pride Sports Лу Энфилд сообщил, что российская сторона разрешила проносить с собой на стадионы чемпионата мира по футболу радужные флаги.
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