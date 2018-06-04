В России открыли безвизовый въезд для футбольных болельщиков

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Для иностранных болельщиков с 4 июня открыт безвизовый режим въезда на территорию страны во время ЧМ-2018

С 4 июня вступил в силу закон о безвизовом въезде на территорию России для иностранных болельщиков. Въезд осуществляется по Fan ID — документу, удостоверяющему личность, который требуется по инициативе российской стороны. Чтобы посещать матчи ЧМ ФИФА в России, владельцам билетов нужно также иметь паспорт болельщика.

Въезд возможен как при заламинированном бланке Fan ID, так и по его распечатанной электронной версии. Попасть на территорию России по паспорту болельщика можно с 4 июня по 15 июля 2018 года, выезд осуществляется с 4 июня по 25 июля 2018 года.

Как сообщали Юга.ру, Россия и ее гости-болельщики готовятся к ЧМ-2018. На время чемпионата предложили сформировать экспериментальный отряд из патриотически настроенной молодежи, чтобы следить за моралью и нравственностью.

Аргентинская футбольная ассоциация (АФА) выпустила пособие по русскому языку и русской культуре для представителей сборной Аргентины на чемпионат мира 2018 года, в котором рассказывалось, как следует себя вести с русскими девушками. Позже АФА опубликовала пресс-релиз, в котором принесла извинения и заявила, что буклет напечатан по ошибке.

Матчи чемпионата мира по футболу — 2018 будут проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Болельщики Курорты и туризм ФИФА Футбол ЧМ-2018

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