Казак из «Первой сотни» рассказал о представителях Кубанского казачьего войска на оппозиционном митинге 5 мая в Москве

Представитель казачьей организации «Первая сотня» Василий Ящиков рассказал, какие казачьи группы присутствовали на митинге «Он нам не царь» 5 мая на Пушкинской площади в Москве

В России 5 мая в ряде городов прошла несанкционированная акция Алексея Навального «Он нам не царь». В столице организаторы подали заявку на шествие по Тверской улице, но мэрия предложила перенести его на проспект Сахарова. Навальный призвал сторонников выйти на Пушкинскую площадь.

СМИ сообщали, что на площади произошла драка между участниками митинга и оказавшимися там неизвестными людьми в казачьей форме. Отмечалось, что казаки были вооружены нагайками. После потасовки митинговавших начала задерживать полиция. Всего было задержано около 700 человек.

Изданию «Коммерсантъ» удалось взять комментарий у представителя казачьей организации «Первая сотня» Василия Ящикова, который присутствовал на митинге.

«Я могу сразу сказать, что у нас это было мероприятие запланированное. Но вообще там было несколько групп казаков, которые пришли не вместе. Я, например, отношусь к организации "Первая сотня". В объединении около ста человек. Просто дружеское объединение казаков в Москве — кто-то из Астрахани, с Дона, Терека», — пояснил он.

По словам Ящикова, был «Крымский полк» — общественная казачья организация и несколько человек «Первого казачьего войска».

«Еще, знаю, была пара человек с Кубани. Это представители Кубанского казачьего войска», — уточнил Ящиков.

Он пояснил, что о митинге казаки узнали из интернета. Поступили предложения сходить, посмотреть, пообщаться.

«Мы думали, что там будет сцена, возможность высказаться. Без какой-то агрессии», — добавил казак.

По его мнению, потасовку во время митинга устроили провокаторы.

Портал Юга.ру запросил в пресс-службе Кубанского казачьего войска информацию о присутствии казаков на митинге в Москве.