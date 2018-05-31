Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера «Анжи»

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» сообщил об уходе Вадима Скрипченко с должности главного тренера команды

31 мая истек срок действия контракта между клубом и 42-летним белорусским специалистом, сообщается на официальном сайте «Анжи».

Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года Вадим Скрипченко сменил Александра Григоряна на посту главного тренера махачкалинского клуба. Под его руководством желто-зеленые провели 27 матчей, из которых праздновали шесть побед, еще шесть игр завершили вничью и потерпели 15 поражений.

«Анжи» завершил сезон-2017/18 чемпионата России на 14-м месте и попал в зону стыков, где по итогам двух матчей проиграл красноярскому «Енисею» и вылетел из высшего дивизиона.

В конце мая клуб заявил о готовности занять в премьер-лиге место «Амкара», который рисковал не получить лицензию на следующий сезон, однако накануне РФС разрешил пермскому клубу выступать в чемпионате России.