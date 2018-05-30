«Ростов» получил лицензию РФС на следующий сезон

Российский футбольный союз (РФС) 30 мая провел заседание по лицензированию футбольных клубов на сезон-2018/19

Комитет принял решение выдать «Ростову» лицензию на следующий игровой год, сообщили в пресс-службе клуба.

Как сообщали Юга.ру, команда Валерия Карпина завершила минувший сезон чемпионата России на 11-м месте. В середине мая донскому клубу было отказано в выдаче лицензий РФС и УЕФА. Это было связано с техническими вопросами, которые руководство «Ростова» собиралось решить до подачи апелляции, передает RT.

Кроме того, лицензию на сезон получил пермский «Амкар», передает пресс-служба РФПЛ. Ранее стало известно, что команда может сняться с турнира. После этого махачкалинский «Анжи», вылетевший в ФНЛ, заявил о готовности занять место «Амкара» в премьер-лиге.