«Анжи» потерпел разгромное поражение от «Енисея» в стыковом матче

Дагестан, Вся Россия

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Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 17 мая провел первый стыковой матч премьер-лиги против красноярского «Енисея»

Игра прошла на поле «Футбол-арены Енисей» и завершилась победой хозяев — 3:0.

Счет на 25-й минуте открыл Александр Кутьин, точно пробив пенальти. На 32-й минуте Артур Саркисов забил второй гол в ворота махачкалинцев. На 58-й минуте Кутьин оформил дубль и установил окончательный счет поединка.

Ответный матч состоится 20 мая в Каспийске на «Анжи-Арене».

Как сообщали Юга.ру, махачкалинский клуб завершил сезон-2017/18 на предпослендей, 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. Команда Дмитрия Аленичева финишировала в первенстве ФНЛ третьей.

РФПЛ ФК «Анжи» Футбол
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