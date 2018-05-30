Боец Нурмагомедов проведет в Ингушетии мастер-класс для детей

Ингушетия

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов в День образования Ингушетии проведет в Назрани мастер-класс для юных спортсменов

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В министерстве спорта Ингушении агентству «Интерфакс-Юг» сообщили, что встреча чемпиона мира по смешанным единоборствам в легком весе по версии UFC Хабиба Нурмагомедова с молодежью республики состоится в крупнейшем на Северном Кавказе Дворце спорта «Магас» в Назрани, вмещающем почти 5 тыс. человек.

Мероприятие состоится 4 июня в 13:30 и продлится около двух часов. Нурмагомедов проведет тренировку, пообщается с участниками встречи и ответит на их вопросы, передает пресс-служба минспорта Ингушетии.

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Как сообщали Юга.ру, дагестанец Хабиб Нурмагомедов 8 апреля одержал победу над американцем Элом Яквинтой и стал обладателем титула чемпиона UFC в легком весе. После возвращения в Россию бойца встретили в аэропорту Махачкалы около 2 тыс. человек.

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