Боец Нурмагомедов проведет в Ингушетии мастер-класс для детей

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в День образования Ингушетии проведет в Назрани мастер-класс для юных спортсменов

В министерстве спорта Ингушении агентству «Интерфакс-Юг» сообщили, что встреча чемпиона мира по смешанным единоборствам в легком весе по версии UFC Хабиба Нурмагомедова с молодежью республики состоится в крупнейшем на Северном Кавказе Дворце спорта «Магас» в Назрани, вмещающем почти 5 тыс. человек.

Мероприятие состоится 4 июня в 13:30 и продлится около двух часов. Нурмагомедов проведет тренировку, пообщается с участниками встречи и ответит на их вопросы, передает пресс-служба минспорта Ингушетии.