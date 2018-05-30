Боец Нурмагомедов проведет в Ингушетии мастер-класс для детей
Российский боец Хабиб Нурмагомедов в День образования Ингушетии проведет в Назрани мастер-класс для юных спортсменов
Читайте также:
В министерстве спорта Ингушении агентству «Интерфакс-Юг» сообщили, что встреча чемпиона мира по смешанным единоборствам в легком весе по версии UFC Хабиба Нурмагомедова с молодежью республики состоится в крупнейшем на Северном Кавказе Дворце спорта «Магас» в Назрани, вмещающем почти 5 тыс. человек.
Мероприятие состоится 4 июня в 13:30 и продлится около двух часов. Нурмагомедов проведет тренировку, пообщается с участниками встречи и ответит на их вопросы, передает пресс-служба минспорта Ингушетии.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, дагестанец Хабиб Нурмагомедов 8 апреля одержал победу над американцем Элом Яквинтой и стал обладателем титула чемпиона UFC в легком весе. После возвращения в Россию бойца встретили в аэропорту Махачкалы около 2 тыс. человек.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.