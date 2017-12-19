Валерий Карпин стал главным тренером ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» 19 декабря утвердил Валерия Карпина на посту главного тренера

Контракт 48-летнего российского специалиста с желто-синими рассчитан на 2,5 года, передает пресс-служба клуба.

«Это клуб с амбициозным руководством, которое заботится о клубе и делает все, чтобы сохранить футбольные традиции в Ростове. В команде собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные задачи. Со многими футболистами я знаком, многие знают мои требования. Нам предстоит много работы, так как впереди тяжелые десять матчей, в которых мы должны будем показать все, на что способны», — сказал Карпин.

Главный тренер также отметил, что команде всегда важна поддержка болельщиков.

Как сообщали Юга.ру, 6 декабря донской клуб расторг контракт с белорусским специалистом Леонидом Кучуком, который возглавил «Ростов» в июне 2017 года.

По итогам 20 туров российской премьер-лиги желто-синие с 25 очками расположились на десятой строчке в турнирной таблице.

Первый официальный матч под руководством Валерия Карпина ростовчане проведут 3 марта в гостях у «Краснодара».

Напомним, в июне 2016 года Карпин покинул пост главного тренера ФК «Армавир», который он возглавлял с июля 2015 года. После этого специалист считался одним из претендентов в наставники «Ростова».