В Краснодаре торжественно открыли после реставрации дом купца Никитина

В Краснодаре 24 мая после капитального ремонта открылась консерватория Краснодарского института культуры, расположенная в здании дома купца Никитина — объекте культурного наследия конца XIX века

Восстановление здания обошлось почти в 50 млн рублей, реставрация длилась около года. Мастера из Ростова-на-Дону воссоздавали здание как внутри, так и снаружи по старым фотографиям и чертежам, передает ГТРК «Кубань».

Как сообщает «Кубань 24», во время капремонта заменили электропроводку, окна, двери, укрепили балочные перекрытия, восстановили детали интерьера, в том числе лепные украшения потолка и голландских печей.