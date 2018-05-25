В Краснодаре торжественно открыли после реставрации дом купца Никитина
В Краснодаре 24 мая после капитального ремонта открылась консерватория Краснодарского института культуры, расположенная в здании дома купца Никитина — объекте культурного наследия конца XIX века
Восстановление здания обошлось почти в 50 млн рублей, реставрация длилась около года. Мастера из Ростова-на-Дону воссоздавали здание как внутри, так и снаружи по старым фотографиям и чертежам, передает ГТРК «Кубань».
Как сообщает «Кубань 24», во время капремонта заменили электропроводку, окна, двери, укрепили балочные перекрытия, восстановили детали интерьера, в том числе лепные украшения потолка и голландских печей.
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Напомним, в апреле «Общероссийский народный фронт» обратился в прокуратуру по поводу того, что спустя три месяца после реставрации дома купца Никитина начал разрушаться фасад. В городской администрации объяснили это тем, что работы выполнялись в осенне-зимний период, и перепад температур не позволил полностью выдержать технологический процесс. Подрядчик обещал исправить нарушения, завершить работы планировалось к середине мая.
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