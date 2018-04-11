Подрядчик должен устранить дефекты реставрации дома купца Никитина в Краснодаре до конца апреля

В администрации Краснодарского края прокомментировали сообщения о недостатках реставрации дома купца Никитина в центре Краснодара

Как сообщали Юга.ру, «Общероссийский народный фронт» обратился в прокуратуру по поводу того, что спустя три месяца после реставрации на объекте культурного наследия начал разрушаться фасад.

В пресс-службе администрации заявили, что недостатки реставрации в марте выявило управление госохраны объектов культурного наследия. В самом управлении уточнили, что н аобъекте обнаружено вздутие штукатурного слоя цоколя.

«По нашим предположениям, основной причиной разрушения отделочного слоя является выполнение работ в осенне-зимний период, когда наблюдался значительный перепад температур дневного и ночного времени суток, что не позволило полностью выдержать технологический процесс», — отметил руководитель управления Роман Семихатский.

По его словам, гарантийный срок качества выполненных работ в соответствии с госконтрактом составляет 60 месяцев, и подрядная организация уже уведомлена о выявленных дефектах.