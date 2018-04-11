Подрядчик должен устранить дефекты реставрации дома купца Никитина в Краснодаре до конца апреля
В администрации Краснодарского края прокомментировали сообщения о недостатках реставрации дома купца Никитина в центре Краснодара
Как сообщали Юга.ру, «Общероссийский народный фронт» обратился в прокуратуру по поводу того, что спустя три месяца после реставрации на объекте культурного наследия начал разрушаться фасад.
В пресс-службе администрации заявили, что недостатки реставрации в марте выявило управление госохраны объектов культурного наследия. В самом управлении уточнили, что н аобъекте обнаружено вздутие штукатурного слоя цоколя.
«По нашим предположениям, основной причиной разрушения отделочного слоя является выполнение работ в осенне-зимний период, когда наблюдался значительный перепад температур дневного и ночного времени суток, что не позволило полностью выдержать технологический процесс», — отметил руководитель управления Роман Семихатский.
По его словам, гарантийный срок качества выполненных работ в соответствии с госконтрактом составляет 60 месяцев, и подрядная организация уже уведомлена о выявленных дефектах.
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«В письме от 3 апреля подрядчик обязался исправить выявленные недостатки по отделке цоколя до 30 апреля», — сообщил Семихатский.
Ремонтно-реставрационные работы в этом здании завершились в декабре 2017 года. Госзаказчиком по контракту выступало московское ФГКУ «Центрреставрация». Технадзор за ходом ведения работ проводила организация из Ессентуков.
Сейчас в здании объекта культурного наследия «Дом купца Никитина, конец XIX в.» располагается консерватория Краснодарского государственного института культуры. О состоянии фасада дома купца Никитина Юга.ру писали в материале о новой жизни старого Краснодара.
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