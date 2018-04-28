В Краснодаре дом купца Никитина пообещали открыть после реставрации в середине мая
В Краснодаре работы по замене штукатурки на цоколе дома купца Никитина планируют завершить в середине мая
Об этом сообщил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия края Роман Семихатский. По его словам, после того, как завершат работы по замене штукатурки на цоколе, состоится торжественное открытие полностью отреставрированного дома купца Никитина.
Вице-губернатор Кубани Сергей Болдин полностью осмотрел здание. Он отметил, что внутри ремонт не вызывает нареканий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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Сейчас в здании объекта культурного наследия «Дом купца Никитина, конец XIX века» располагается консерватория Краснодарского государственного института культуры. О состоянии фасада дома купца Никитина Юга.ру писали в материале о новой жизни старого Краснодара. Подрядчик обещал устранить дефекты реставрации дома купца Никитина в Краснодаре до конца апреля.
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