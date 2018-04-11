В Краснодаре на плохую реконструкцию дома купца Никитина пожаловались в прокуратуру

«Общероссийский народный фронт» обратился в прокуратуру по поводу реставрации дома купца Никитина в центре Краснодара

Эксперты регионального отделения ОНФ заявили, что на объекте культурного наследия «Дом купца Никитина, конец XIX в.» (сейчас в этом здании находится консерватория Краснодарского института культуры и искусств) спустя три месяца после реставрации начал разрушаться фасад.

«Притом материал, используемый для финишной отделки фасада здания, имеет гипсовую основу, что, вероятно, и стало причиной разрушения за такой короткий срок», — сообщает пресс-служба ОНФ.

В сообщении уточняется, что 2 февраля 2017 года федеральное казенное учреждение «Центрреставрация» заключило госконтракт с частной компанией на выполнение реставрационных работ на сумму 48 млн 23 тыс. 692,04 рубля. Одним из видов работ была реставрация фасадов. Работы завершились в конце 2017 года, и 21 декабря заказчик принял объект.

ОНФ направил запрос на инициирование проверки по факту ненадлежащего исполнения государственного контракта.