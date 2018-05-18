В Краснодаре напали на координатора движения «Голос» Давида Канкию
В Краснодаре 18 мая неизвестные напали на председателя регионального отделения движения «Голос» Давида Канкию
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«Это произошло около 13:00 в подъезде его дома. По словам Канкии, на него напали двое мужчин крепкого телосложения в масках и капюшонах. Его избили его и распылили в лицо газовый баллончик», — рассказала порталу Юга.ру член совета «Эковахты» Софья Русова.
Кубанский эколог и активист Евгений Витишко сообщил порталу Юга.ру, что активисты сразу выехали на место после звонка Канкии.
«Активисты прибыли на место. Также вызвали полицию и скорую помощь. Соседи рассказали, что это могло быть спланированное нападение, так как подозреваемых граждан видели у подъезда еще с утра. Канкия отказался от госпитализации. Медицинскую помощь оказали ему на месте», — сказал Витишко.
Давид Канкия является председателем Краснодарского регионального отделения движения по общественному наблюдению за выборами «Голос». В течение нескольких лет он занимается подготовкой общественных наблюдателей для участия в выборах. Канкия не раз выступал с заявлениями о том, что на Кубани проходят нечестные выборы.
Как сообщали Юга.ру, в феврале Давида Канкию задержали в Краснодаре возле его дома. Его встретили сотрудники уголовного розыска и заявили, что он подозревается «в каком-то преступлении». Его обвинили в неповиновении сотрудникам полиции и арестовали на 5 суток. При этом сам Канкия утверждал, что никакого сопротивления с его стороны не было.
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