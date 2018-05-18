В Краснодаре напали на координатора движения «Голос» Давида Канкию

В Краснодаре 18 мая неизвестные напали на председателя регионального отделения движения «Голос» Давида Канкию

«Это произошло около 13:00 в подъезде его дома. По словам Канкии, на него напали двое мужчин крепкого телосложения в масках и капюшонах. Его избили его и распылили в лицо газовый баллончик», — рассказала порталу Юга.ру член совета «Эковахты» Софья Русова.

Кубанский эколог и активист Евгений Витишко сообщил порталу Юга.ру, что активисты сразу выехали на место после звонка Канкии.

«Активисты прибыли на место. Также вызвали полицию и скорую помощь. Соседи рассказали, что это могло быть спланированное нападение, так как подозреваемых граждан видели у подъезда еще с утра. Канкия отказался от госпитализации. Медицинскую помощь оказали ему на месте», — сказал Витишко.