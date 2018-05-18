На Кубани Кривых улиц оказалось больше, чем в других регионах России

Аналитики «Яндекса» проверили, насколько названия улиц в России и в Краснодарском крае соответствуют их форме

В исследовании рассматривали улицы с названиями простых геометрические форм — прямой, кривой, треугольника и круга. «Некоторым улицам дают названия, которые как будто должны говорить об их форме, например Прямая, Круглая или Треугольная. Как будто потому что в реальности дело иногда обстоит совсем иначе: Прямая улица может загибаться кочергой, а Круглая — лежать крестом», — отметили аналитики. На Кубани 30 улиц с «круглыми» названиями. Самую круглую форму из них имеет Краснодарское кольцо в Сочи, а Кольцевая улица в поселке Октябрьском оказалась прямой. В России Круглых улиц намного больше, чем Прямых и Кривых, — 813. На самом деле круглыми являются 20 улиц, например проезд Сокольнического Круга в Москве, а 47 улиц — почти прямые, среди них пять Кольцевых улиц в Калуге.

В Краснодарском крае есть 12 улиц и переулков со словом «прямой» в названиях, при этом большинство из них на самом деле имеют прямую форму. Исключением стала Прямая улица в сочинском селе Раздольном и Прямой переулок в станице Переясловской Брюховецкого района. Всего в России 129 Прямых улиц, и три четверти из них действительно прямые.

На Кубани 23 улицы с «кривыми» названиями — больше, чем в любом другом регионе. При этом четверть из них в действительности не имеет неправильную форму: так, Кривая улица в станице Попутной Отрадненского района почти идеально прямая. Всего в стране 115 Кривых улиц, форма четверти из них на самом деле прямая.

По данным Яндекс.Карт, в России семь улиц с «треугольными» названиями, и они действительно треугольные. В Краснодарском крае таких улиц не оказалось.

По мотивам исследования о формах дорог «Яндекс» сделал «Самый сложный тест про улицы».