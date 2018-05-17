На Кубани по пути в Крым устроят две многофункциональные зоны дорожного сервиса

В Краснодарском крае в направлении Крыма организуют две многофункциональные зоны дорожного сервиса

«В связи с открытием Крымского моста, как уже подсчитали эксперты, транзит через Краснодарский край увеличится на треть. Поэтому мы должны предоставить туристам весь спектр необходимых услуг», — сказал глава региона.

Кроме того, специалисты проработали вопрос укрупнения придорожных торговых объектов. Власти Кубани договорились с нефтяной компанией, которая занимается строительством многофункциональных зон, разместить на их территории придорожные ярмарки.

Вдоль трассы Новороссийск — Керчь начали строить многофункциональные зоны для туристов, где устроят многотопливные АЗС, магазины и кафе, мотели, станции техобслуживания и автомойки, места отдыха для водителей.

Планируется, что зоны для туристов начнут работать в июле 2018 года, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, 15 июня открылось движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по мосту через Керченский пролив. За час по Крымскому мосту проехали более 1,1 тыс. машин, а за 12 часов был побит абсолютный рекорд переправы — суммарно по нему проехало более 14 тыс. транспортных средств.

Накануне Вениамин Кондратьев поручил найти способ разместить торговые точки и места отдыха вдоль трассы к Крымскому мосту на случай, если люди попадут в пробку.