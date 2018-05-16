Кондратьев поручил оборудовать места отдыха вдоль трассы в Крым на случай пробок

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил найти способ разместить торговые точки и места отдыха вдоль трассы к Крымскому мосту на случай, если люди попадут в пробку

«С открытием автомобильной части Крымского моста, я думаю, будет напряженная ситуация с подъездом к Крымскому мосту. Трасса (на Крым по территории Кубани) передана в федеральную собственность, проектирование ее ведется, но я думаю, что в этом году работы даже не начнутся. Надо, чтобы были точки с едой, с водой», — цитирует губернатора ТАСС .

Такое поручение глава региона дал специалистам краевой администрации и муниципалитетов на краевом Совете по безопасности.

Он подчеркнул, что контролировать создание торговых точек и мест отдыха вдоль трассы должны представители профильных подразделений краевой администрации и районов, где она проходит. Кроме того, Кондратьев дал поручение создать специальные штабы и в этих районах, а также в тех, по которым пролегает трасса к Черному морю, и где также могут возникнуть пробки из-за ремонтных работ.

Как сообщали Юга.ру, церемония открытия автодорожной части Крымского моста состоялась 15 мая. Официально движение по мосту было открыто 16 мая.