Путин 15 мая примет участие в открытии Крымского моста

Крым

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Президент России Владимир Путин 15 мая примет участие в церемонии открытия Крымского моста

По данным пресс-службы Кремля, Путин ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, автомобильное движение по Крымскому мосту планируют открыть в 5:30 16 мая.

Владимир Путин Крымский мост

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