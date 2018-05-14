Путин 15 мая примет участие в открытии Крымского моста
Президент России Владимир Путин 15 мая примет участие в церемонии открытия Крымского моста
По данным пресс-службы Кремля, Путин ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, автомобильное движение по Крымскому мосту планируют открыть в 5:30 16 мая.
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