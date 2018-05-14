Путин 15 мая примет участие в открытии Крымского моста

Президент России Владимир Путин 15 мая примет участие в церемонии открытия Крымского моста

По данным пресс-службы Кремля, Путин ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив, сообщает ТАСС.