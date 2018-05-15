Закон о контрсанкциях предложили дополнить запретом на ввоз в РФ картофеля фри

В России предложили запретить импорт замороженного картофеля фри из США и других государств, поддержавших санкции против страны

С такой инициативой выступил Национальный плодоовощной союз. Обращение направили директору департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства России Анатолию Куценко. Об этом сообщает RT со ссылкой на президента союза Сергея Королева.

В обращении указано, что доля импорта замороженного картофеля фри в прошлом году составила 94%. При этом РФ в 2018 году получила собственные мощности, необходимые для производства достаточного количества замороженного картофеля фри.

«Введение ограничений на поставки импортного замороженного картофеля фри позволит не только поддержать отечественных сельскохозяйственных производителей, занимающихся производством сырья, но и будет способствовать сохранению рабочих мест, а также повысит безопасность и качество продукции», — указано в документе.

Запрет предлагают применить в рамках действия будущего закона контрсанкциях. Под действие запрета могут подпасть США, а также другие страны, которые присоединились к их санкциям в отношении России.