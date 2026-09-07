В горах Кабардино-Балкарии при сходе лавины погибли 11 альпинистов. Поиски туристов осложняет погода
В Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии группа альпинистов из 33 человек попала под лавину
Вечером 6 сентября пресс-служба ГУ МЧС России по КБР сообщила, что в Безенгийском ущелье с горы Мижирги сошла лавина. Она накрыла группу альпинистов, проходившую по маршруту. Спасатели начали поиски и привлекли вертолет Ми-8.
Утром 7 сентября стало известно, что всего в группе находилось 33 человека. К 9:00 в МЧС региона подтвердили гибель 11 альпинистов. Еще шестеро получили травмы, их доставили в больницы. Десять человек смогли спуститься самостоятельно. Судьба шестерых участников восхождения остается неизвестной.
На месте происшествия работают 56 специалистов. Спасатели отметили, что поиски осложняются сложным рельефом и сохраняющейся лавиноопасностью. По улучшении погоды планируют вновь привлечь борт Ми-8, а также вертолет «Хелиэкшн».
В ГУ МЧС России по КБР рассказали «КП-Северный Кавказ», что тела погибших под лавиной альпинистов пока не могут спустить с горы из-за непогоды. Также их личности пока невозможно установить.
По факту гибели людей СК РФ возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Следователям предстоит выяснить причины и условия произошедшего. Ход поисково-спасательных работ контролирует прокуратура КБР.
Гора Мижирги (высота западной вершины — 5018 метров) — седьмая по высоте вершина и самый низкий из пятитысячников Кавказа. Район Безенгийского ущелья пользуется популярностью у альпинистов, но считается одним из самых сложных и опасных из-за частых сходов лавин и камнепадов.
Трагедии здесь случались и ранее. В августе 2023 года неподалеку от Безенги под камнепад попала группа туристов: один человек погиб, семеро получили травмы. Кроме того, в 2018 году лавина на леднике Мижирги унесла жизни четверых росгвардейцев.
Как писали Юга.ру, в начале лета в горах Сочи пропал турист.