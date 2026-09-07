В горах Кабардино-Балкарии при сходе лавины погибли 11 альпинистов. Поиски туристов осложняет погода

В Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии группа альпинистов из 33 человек попала под лавину

Вечером 6 сентября пресс-служба ГУ МЧС России по КБР сообщила, что в Безенгийском ущелье с горы Мижирги сошла лавина. Она накрыла группу альпинистов, проходившую по маршруту. Спасатели начали поиски и привлекли вертолет Ми-8.

Утром 7 сентября стало известно, что всего в группе находилось 33 человека. К 9:00 в МЧС региона подтвердили гибель 11 альпинистов. Еще шестеро получили травмы, их доставили в больницы. Десять человек смогли спуститься самостоятельно. Судьба шестерых участников восхождения остается неизвестной.