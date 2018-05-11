Из закона о контрсанкциях исключили запрет на ввоз американских лекарств

Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников сообщил, что из законопроекта о контрсанкциях убрали запрет на ввоз из США в РФ лекарств, аналоги которых существуют в России

Мельников заявил журналистам, что речь идет о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас там прописаны. В Госдуме планируют оставить только какие меры воздействия могут применяться.

Таким образом, из проекта закона убрали норму, которая в варианте первого чтения указывала на возможность запретить ввоз в Россию лекарств из США, аналоги которых существуют в РФ.

Ранее против запрета на импорт американских лекарств выступили уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, сообщает «Интерфакс».