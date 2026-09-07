От условного срока к частной практике. Экс-вице-губернатор Кубани Минькова будет консультировать бизнес

4 сентября телеграм-канал Kub Mash сообщил, что экс-вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова официально оформила статус индивидуального предпринимателя. Теперь она будет консультировать представителей делового сообщества.

Напомним, 27 января сотрудники ФСБ задержали Анну Минькову по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. Когда чиновница занимала пост вице-губернатора, ее свекровь сдавала помещение для поликлиники № 16 на улице Трошева.

В феврале Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Миньковой на сумму больше 330 млн рублей. Ведомство пришло к выводу, что на госслужбе чиновница приобрела недвижимость и транспортные средства, чья стоимость значительно превосходила ее официально подтвержденные доходы. При этом все активы оформлялись на близких родственников.

В апреле суд частночно удовлетворил иск прокуратуры. У семьи Миньковой конфисковали 21 объект общей стоимостью больше 110 млн рублей. Еще 90 млн взыскали за уже проданные активы.