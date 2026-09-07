От условного срока к частной практике. Экс-вице-губернатор Кубани Минькова будет консультировать бизнес

Краснодарский край

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  • Анна Минькова © Скриншот фото из телеграм-канала Анны Миньковой
    Анна Минькова © Скриншот фото из телеграм-канала Анны Миньковой

Бывшая вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова после условного приговора зарегистрировала ИП

4 сентября телеграм-канал Kub Mash сообщил, что экс-вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова официально оформила статус индивидуального предпринимателя. Теперь она будет консультировать представителей делового сообщества.

Напомним, 27 января сотрудники ФСБ задержали Анну Минькову по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. Когда чиновница занимала пост вице-губернатора, ее свекровь сдавала помещение для поликлиники № 16 на улице Трошева.

В феврале Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Миньковой на сумму больше 330 млн рублей. Ведомство пришло к выводу, что на госслужбе чиновница приобрела недвижимость и транспортные средства, чья стоимость значительно превосходила ее официально подтвержденные доходы. При этом все активы оформлялись на близких родственников.

В апреле суд частночно удовлетворил иск прокуратуры. У семьи Миньковой конфисковали 21 объект общей стоимостью больше 110 млн рублей. Еще 90 млн взыскали за уже проданные активы.

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Также в материалах дела фигурирует эпизод с двухкомнатной квартирой, полученной Миньковой от застройщика Байзета Нехая. Ранее бизнесмен обращался к министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову с просьбой содействовать в трудоустройстве его родственницы на пост директора медицинского колледжа. В тот период Минькова как раз курировала здравоохранительную сферу.

Минькова проработала заместителем главы администрации Краснодарского края десять лет — с апреля 2015 года, отвечая за социальный блок. В октябре 2025-го она покинула должность по «личными убеждениями» и в тот же день вернулась в медиагруппу «Кубань 24» в качестве генерального директора. Примечательно, что региональные государственные СМИ, включая «Кубань 24», проигнорировали новость о помещении Миньковой под домашний арест.

В мае суд признал Анну Минькову виновной и осудил на 5,5 лет лишения свободы условно. Также ее на три года лишили права занимать должности на госслужбе. Запрета на регистрацию ИП и консультирование бизнесменов у нее нет.

Как писали Юга.ру, в августе вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко получил 9 лет колонии.

Анна Минькова Бизнес-сообщество Краснодар Чиновники

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