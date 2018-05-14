ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тыс. рублей

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Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей

Об этом рассказал адвокат Дамир Гайнутдинов.

«ЕСПЧ зарегистрировал нашу жалобу на штраф в 800 тыс. рублей, а также был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram», — сказал он.

Он отметил, что в суде им предложили подать полную жалобу на блокировку на отдельном формуляре, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, 20 марта ВС не удовлетворил иск Telegram о признании недействительным приказа ФСБ, требовавшей предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Представители Telegram объяснили, что исполнить требования ФСБ невозможно — администратор сервиса в существующей архитектуре не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования сообщений.

Роскомнадзор с 13 апреля пытался заблокировать мессенджер, за четыре дня закрыл доступ к более чем 16 млн IP-адресов, а 20 апреля заблокировал VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к Telegram. 8 мая Роскомнадзор сообщил о снятии блокировки шести подсетей компании Google.

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