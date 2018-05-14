ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тыс. рублей
Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей
Об этом рассказал адвокат Дамир Гайнутдинов.
«ЕСПЧ зарегистрировал нашу жалобу на штраф в 800 тыс. рублей, а также был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram», — сказал он.
Он отметил, что в суде им предложили подать полную жалобу на блокировку на отдельном формуляре, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, 20 марта ВС не удовлетворил иск Telegram о признании недействительным приказа ФСБ, требовавшей предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Представители Telegram объяснили, что исполнить требования ФСБ невозможно — администратор сервиса в существующей архитектуре не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования сообщений.
Роскомнадзор с 13 апреля пытался заблокировать мессенджер, за четыре дня закрыл доступ к более чем 16 млн IP-адресов, а 20 апреля заблокировал VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к Telegram. 8 мая Роскомнадзор сообщил о снятии блокировки шести подсетей компании Google.
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