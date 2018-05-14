ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тыс. рублей

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей

Об этом рассказал адвокат Дамир Гайнутдинов.

«ЕСПЧ зарегистрировал нашу жалобу на штраф в 800 тыс. рублей, а также был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram», — сказал он.

Он отметил, что в суде им предложили подать полную жалобу на блокировку на отдельном формуляре, сообщает ТАСС.