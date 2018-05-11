Похороны матери бывшего вице-губернатора Ахеджака запланированы на 11 мая

Стала известна предварительная дата похорон Луизы Ахеджак, которую убили в ауле Псейтук

В Адыгее продолжается расследование разбойного нападения на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака. Им занимается отдел по особо важным делам СУ СКР по РА. На данный момент следователи не сообщают подробностей расследования, при этом опровергают информацию о смерти отца Мурата Ахеджака — Казбека Ахеджака.

По информации следователей, днем 10 мая его в тяжелом состоянии направили в краснодарскую больницу. Вместе с ним на скорой увезли и среднюю сестру бывшего вице-губернатора — Зарему Ахеджак, также серьезно пострадавшую при нападении.