Похороны матери бывшего вице-губернатора Ахеджака запланированы на 11 мая
Стала известна предварительная дата похорон Луизы Ахеджак, которую убили в ауле Псейтук
В Адыгее продолжается расследование разбойного нападения на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака. Им занимается отдел по особо важным делам СУ СКР по РА. На данный момент следователи не сообщают подробностей расследования, при этом опровергают информацию о смерти отца Мурата Ахеджака — Казбека Ахеджака.
По информации следователей, днем 10 мая его в тяжелом состоянии направили в краснодарскую больницу. Вместе с ним на скорой увезли и среднюю сестру бывшего вице-губернатора — Зарему Ахеджак, также серьезно пострадавшую при нападении.
По словам соседей, при госпитализации на телах пострадавших были явно видны следы побоев и ожогов. Местные жители и родственники также сообщили, что в настоящее время состояние отца стабилизировалось, утром 11 мая Казбек Ахеджак пришел в себя и даже заговорил.
Одновременно в ауле Панахес идет подготовка к похоронам погибшей матери бывшего вице-губернатора Кубани Луизы Ахеджак. Планируется, что похороны пройдут 11 мая. Она будет захоронена рядом со своим сыном — Муратом Ахеджаком.
Как сообщали Юга.ру, на дом семьи Ахеджака в адыгейском ауле напали ночью 9 мая. Его мать погибла от ножевых ранений, сестра и отец выжили. Возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
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