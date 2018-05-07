Владимир Путин подписал новый «майский указ»

Президент Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Базовой целью в указе названо заметное повышение уровня жизни населения — к 2024 году уровень бедности должен быть снижен вдвое. Должен быть обеспечен устойчивый рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. По жилищному вопросу предписано улучшение жилищных условий не менее чем для 5 млн семей ежегодно. Ставка по ипотеке должна быть менее 8%. В числе целевых показателей — увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год. Правительство должно обеспечить в указанные сроки «кардинальное повышение комфортности городской среды».

В документе перечислены главные национальные цели развития, достижение которых правительство должно обеспечить за ближайшие шесть лет для «осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

Одной из главных тем указа является демография. За шесть лет новое правительство должно обеспечить увеличения численности населения страны и его устойчивый естественный рост, снижение показателей смертности. Суммарный коэффициент рождаемости должен достичь 1,7. Ожидаемая продолжительность жизни к 2024 году должна достичь 78 лет (к 2030 году — 80 лет). Согласно документу, к 2021 году все дети в возрасте до трех лет должны иметь доступ к получению дошкольного образования.

Также в документе отмечается необходимость ускорения технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации до 50% от их общего числа. Поставлена задача обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и соцсфере. Правительству поручено к 2024 году обеспечить России место в пятерке стран-лидеров в области научных исследований и разработок.

Темпы экономического роста поручено обеспечить выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности (в том числе — инфляции на уровне, не превышающем 4%). Согласно указу, через шесть лет экономика России должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.

В числе других задач — ликвидация всех несанкционированные свалок в городах, выявленных на 1 января 2018 года, формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достичь 55%), перевод госорганов и органов местного самоуправления на преимущественное отечественное ПО, увеличение экспорта сельхозпродукции и продовольствия в 2024 году до $45 млрд (в 2017 году Россия экспортировала продукции АПК на $20,8 млрд).

До 1 октября новое правительство должно представить на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные проекты по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

Как сообщали Юга.ру, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента Российской Федерации. После правительство ушло в отставку. На пост премьер-министра страны Путин предложилДмитрия Медведева.