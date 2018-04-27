Роскомнадзор обвинил зарубежные компании в сбоях в работе российских сайтов

Роскомнадзор ответил на критику российских интернет-компаний и предложил им работать над минимизацией рисков

«К сбоям в работе сайтов приводят действия ряда зарубежных компаний, продолжающих предоставлять Telegram услуги хостинга, что является осознанным воспрепятствованием исполнению решения суда», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Пути решения сложившейся ситуации Роскомнадзор ищет совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ).

«В рамках этой работы принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам российских компаний продолжить деятельность. При желании к этой работе может присоединиться и "Яндекс", и "ВКонтакте"», — добавили в РНК.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 27 апреля IP-адреса соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и Twitter, поисковых систем «Яндекс» и Yahoo, а также российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet были заблокированы Роскомнадзором в течение нескольких часов.

«Яндекс» в ответ на эти действия заявил, что попытка заблокировать Telegram — удар по всему рунету.

Как сообщали Юга.ру, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке мессенджера, а 12 апреля попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.

Для борьбы с обходом блокировки Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon и Google, подсети которых стал использовать Telegram. Позже ведомство заявило, что ведет с этими американскими компаниями диалог о прекращении предоставления мессенджеру IP-адресов, однако они пока не привели к результатам.