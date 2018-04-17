У совладельцев группы «Сумма» Магомедовых арестовали миллион долларов

У владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали более 1 млн долларов

«Обеспечительный арест был наложен по ходатайству следователя на деньги, изъятые у Магомедовых во время обыска. Сумма, на которую наложен арест, составляет более 1 млн долларов», — пояснила она.

Как сообщали Юга.ру, Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали на два месяца по подозрению в хищении и растрате 2,5 млрд рублей бюджетных средств, а также в создании преступного сообщества.

Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге.

По оценке Forbes, Зиявудин Магомедов по итогам 2017 года входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в 1,4 млрд долларов.