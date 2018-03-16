Табачный производитель Japan Tobacco Inc. покупает российский «Донской табак» за 90 млрд рублей

Один из крупнейших табачных производителей в мире Japan Tobacco Inc. покупает российский «Донской табак», который принадлежит ростовскому бизнесмену Ивану Саввиди. Сумма сделки оценивается в 90 млрд рублей

«Это поглощение показывает наше стремление укрепить позицию лидера в России. На протяжении нескольких лет этот рынок был опорным для роста выручки группы. Сделка увеличит нашу долю на рынке до примерно 40% и немедленно скажется на прибыли», — говорится в заявлении Japan Tobacco Inc.

«С учетом объективных обстоятельств, сложившихся на рынке — отрицательная динамика, ужесточение регулирования и акцизной политики, рост теневой составляющей, стало очевидным, что возможности для развития отдельного табачного предприятия, функционирующего вне крупной международной табачной корпорации, год от года сокращаются. Советом директоров «Группы Агроком» принято решение о переориентации бизнеса и фокусировке на других масштабных проектах — производстве упаковки, мясопереработке, девелопменте», — прокомментировал сделку генеральный директор ООО «Группа Агроком» Сергей Сапотницкий.

Создателем и основным владельцем ООО «Группа Агроком», в состав которого входят ЗАО «Донской табак», является ростовский бизнесмен Иван Саввиди.

«Донской табак» — четвертая среди крупнейших табачных компаний в России и самый крупный табачный производитель на рынке, который до сих пор не принадлежал глобальным корпорациям. Основные конкуренты компании — Philip Morris и BAT.

Доля «Донского табака» на рынке России — примерно 7%. Основной производственный комплекс и центральный офис расположены в Ростове. Ассортиментный портфель компании насчитывает 120 наименований табачных изделий («Донской табак», Kiss, Play и др.). Мощность предприятия — 45 млрд сигарет год.

Как сообщали Юга.ру, 12 марта греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди, который выбежал на футбольное поле во время матча с пистолетом в кобуре.