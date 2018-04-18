Власти Крыма задумались о создании криптовалютного фонда для обхода санкций

В Крыму рассматривают возможность создания криптовалютного фонда для иностранных инвесторов, чтобы обойти санкции зарубежных государств

Вице-премьер правительства республики — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов рассказал, что власти обсуждают схемы обхода санкций.

«Один из способов — создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму, где мы сможем аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить их в обычные деньги и затем использовать их для реализации тех или иных инвестиционных проектов на крымской земле», — объяснил Мурадов.

Вице-премьер добавил, что эту тему будут обсуждать на Ялтинском международном экономическом форуме, где планируется заключить около 10 инвестсоглашений с иностранными компаниями, передает ТАСС.