Биткоин родился в Крыму — СМИ

Крым

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  • © Фото пресс-службы правительства Севастополя

Семейная пара из Севастополя назвала своего новорожденного сына в честь криптовалюты — Биткоином

Об этом пишет портал Finmedia.net со ссылкой на неназванные крымские СМИ.

Отец ребенка — 31-летний Олег — заявил, что мальчика назвали в честь криптовалюты, чтобы поддержать криптоиндустрию и выразить ей благодарность за счастливый брак и финансовое благополучие своей семьи.

Будущих детей родители также планируют называть аналогичным образом: девочка получит имя Даша в честь еще одной криптовалюты — Dash, а сына назовут в честь создателя биткоина — Сатоши.

Отметим, что в региональных изданиях первоисточник новости о Биткоине найти не удалось.

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