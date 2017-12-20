Биткоин родился в Крыму — СМИ

Семейная пара из Севастополя назвала своего новорожденного сына в честь криптовалюты — Биткоином

Об этом пишет портал Finmedia.net со ссылкой на неназванные крымские СМИ.

Отец ребенка — 31-летний Олег — заявил, что мальчика назвали в честь криптовалюты, чтобы поддержать криптоиндустрию и выразить ей благодарность за счастливый брак и финансовое благополучие своей семьи.

Будущих детей родители также планируют называть аналогичным образом: девочка получит имя Даша в честь еще одной криптовалюты — Dash, а сына назовут в честь создателя биткоина — Сатоши.

Отметим, что в региональных изданиях первоисточник новости о Биткоине найти не удалось.