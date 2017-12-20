Биткоин родился в Крыму — СМИ
Семейная пара из Севастополя назвала своего новорожденного сына в честь криптовалюты — Биткоином
Об этом пишет портал Finmedia.net со ссылкой на неназванные крымские СМИ.
Отец ребенка — 31-летний Олег — заявил, что мальчика назвали в честь криптовалюты, чтобы поддержать криптоиндустрию и выразить ей благодарность за счастливый брак и финансовое благополучие своей семьи.
Будущих детей родители также планируют называть аналогичным образом: девочка получит имя Даша в честь еще одной криптовалюты — Dash, а сына назовут в честь создателя биткоина — Сатоши.
Отметим, что в региональных изданиях первоисточник новости о Биткоине найти не удалось.
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