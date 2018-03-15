Жители Крыма и Сирии, а также лица под санкциями не смогут участвовать в ICO Telegram

Стали известны подробности условий договора о покупке криптовалюты Павла Дурова Gram

Telegram Open Network (TON) Павла Дурова проводит закрытые раунды ICO — это выпуск токенов или криптовалюты, предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем. В ходе размещения компания отказывает в участии лицам, попавшим под санкции США и Евросоюза.

Инвесторов также предупреждают о рисках отмывания денег через токены Gram, сообщает РБК. Эти положения содержит стандартная форма договора о покупке Gram между инвестором и Telegram Group Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В категорию исключенных из ICO лиц попадают также их родственники, а также жители регионов, попавших под международные санкции — Крыма, Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии. Все потенциальные инвесторы TON должны предоставить копии официальных документов с информацией о своем месте жительства, состоянии банковских счетов и ряд других.

Отдельно оговаривается запрет на использование криптовалюты Gram в целях отмывания денег, финансирования терроризма и другой противозаконной деятельности.

В рамках первого раунда закрытого ICO проекту уже удалось привлечь 850 млн долларов.

Криптовалюта Gram будет использоваться для покупки рекламы и услуг в мессенджере Telegram, сбора пожертвований, оплаты контента.