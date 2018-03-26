Двух бывших сотрудников аппарата Совета министров Крыма оштрафовали за добычу криптовалюты

В Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудников аппарата Совета министров республики, их обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями

По данным следствия, с 20 сентября 2016 года по 31 января 2017 года в здании совета министров двое сотрудников установили программное обеспечение на системных блоках и ноутбуках для добычи биткоинов.

«При помощи электронного кошелька Webmoney ими произведена конвертация вычисленных с помощью ЭВМ аппарата Совета министров Республики Крым блоков криптовалюты в российские рубли на общую сумму более 15 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Крыму.

При этом они использовали 11124 кВт электроэнергии, за электричество пришлось заплатить более 57 тыс. рублей. Киевский районный суд Симферополя оштрафовал бывших чиновников на 30 тыс. рублей.