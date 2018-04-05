Атаман ККВ Долуда считает, что в Сочи не хватает казачьих школ

5 апреля в Сочи атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Кубани Николай Долуда посетил школу № 10 имени атамана С. Белого. Это единственная школа на курорте, которая имеет статус казачьей

«Я увидел желание родителей, чтобы как можно больше детей обучалось в казачьей школе. Поэтому мое пожелание, конечно, чтобы такая школа в Сочи была не одна, а хотя бы минимум — в каждом районе города Сочи», — заявил журналистам Долуда.

Он добавил, что одна казачья на 68 муниципальных школ Сочи — это очень мало.

В холле школы № 10 Долуду встретили с хлебом, солью, под барабанную дробь. Атаман ККВ побывал в школьном музее, зашел в классы и библиотеку, встретился с педагогами и родителями.

«Здесь настоящая атмосфера казачьего народа, казачьей идеологии. Они занимаются не только изучением казачьего компонента (история, культура, традиции, обычаи). Они участвуют в общественной жизни и города Сочи непосредственно и даже в целом края. Они популяризируют именно казачью идеологию во всем Большом Сочи», — отметил атаман ККВ.

По его словам, всего в Краснодарском крае 35 казачьих школ.

Как сообщали ЮГА.ру, казачьи классы появились во всех школах региона в 2016 году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Всего тогда открыли более 2,5 тыс. таких классов. Осенью 2017 года в казачьих классах обучались уже более 85 тыс. детей.